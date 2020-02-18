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Terör propagandasına 1 gözaltı

Malatya’da jandarma ekipleri düzenlediği operasyonla terör örgütü propagandası yapan bir kişi gözaltına alındı.

Malatya'da jandarma ekipleri düzenlediği operasyonla terör örgütü propagandası yapan bir kişi gözaltına alındı.


Malatya İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütünün Malatya ilindeki yapılanmasına yönelik çalışma yapıldı. Malatya ili Akçadağ ilçesinde ikamet eden ve PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapan 1 şahsa yönelik icra edilen operasyon sonucu şahıs yakalandı. Zanlının evinde yapılan aramada terör örgütüne ait 4 adet örgütsel doküman ele geçirildi.


Olay şüphelisi şahıs adli makamların talimatı doğrultusunda işlemleri yapılmak üzere gözaltına alındı.


Ele geçirilen dokümanlara el konuldu.

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