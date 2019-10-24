Terör propagandasına 1 tutuklama

Suriye'nin Doğu'sunda terör unsurlarının temizlenmesi amacıyla başlatılan Barış Pınarı Hareketini sosyal medyadan karaladıkları ve PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları gerekçesi ile gözaltına alınan 2 HDP'liden biri tutuklandı.

Sosyal medya hesapları üzerinden Barış Pınarı Harekatı'nı karalayan ve PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları belirlenen Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hekimhan İlçe Eş Başkanı Muharrem Özbey ile HDP Arguvan üyesi Aziz Polat önceki gün jandarma ekiplerince düzenlenen operasyon ile gözaltına alınmıştı.

Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden HDP Arguvan Teşkilatı üyesi Aziz Polat tutuklanırken, Hekimhan İlçe Başkanı Muharrem Özbey ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.