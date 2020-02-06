Tescilli okulun yanındaki bina yıkılacak

Malatya'da depremde zarar gören tescilli okul binasının yanındaki ek binanın yıkılacağı bildirildi.

Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Elazığ İli Sivrice merkezli meydana gelen 6.8 Şiddetindeki ilimizin de etkilendiği deprem nedeniyle İlimiz Battalgazi ilçesinde bulunan Hafize Özal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ek binasında, Betonarme sonradan ilave yapılan binada analizler neticesinde yıkım kararı alınmıştır. Anıtlar Kurulunun gözetiminde, tescilli ana binaya zarar verilmeyecek şekilde ek binanın yıkılması süreci başlatılmıştır. Yıkım işlemi tamamlanıp ana binanın onarım işlemleri yapıldıktan sonra eğitim öğretim hizmetlerinde kullanılmaya devam edilecektir” ifadeleri kullanıldı.

Bu süreçte, İstasyon kavşağında bulunan Yeşilyurt İMKB Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine taşınacağı duyurulan Hafize Özal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin, Battalgazi ilçesi Uçbağlar Mahallesinde bulunan 24 derslikli Selçuklu Ortaokulu'nun yeni yapılan binasında eğitim öğretime devam edeceği kaydedildi.