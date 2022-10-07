Tespih tutkusu usta yaptı

Malatya'da yaşayan Tolga Evciloğlu'nun küçük yaşlarda başlayan tespih tutkusu önce koleksiyona sonra da ustalığa dönüştü. Evciloğlu şimdilerde yurt içi ve yurt dışından gelen taleplere yetişmeye çalışıyor.

Battalgazi ilçesinde yaşayan Tolga Evciloğlu'nun (36) küçük yaşlarda başlayan tespih tutkusu önce koleksiyona, zamanla ise ustalığa dönüştü. Yedi yıldır tespih imalatı yaparak sektörde hizmet veren Evciloğlu'nun atölyesinde büyük bir titizlikle hazırladığı birbirinden değerli tespihler ise büyük ilgi görüyor.

Sektöre koleksiyon oluşturarak giriş yaptığını, daha sonraları ise bir tespih ustasının yönlendirmesiyle tespih imalatına başladığını aktaran Evciloğlu, “2015 yılından beri tespih yapıyorum. Daha öncesinde de tespih kullanıcısı olarak bu işin içerisindeydim. Beğendiğim tespihleri alıp koleksiyon yapardım, hediye ederdim" dedi.

Tespihlere öteden beri ilgisinin bulunduğunu kaydeden Evciloğlu, "Bu işe gönül vermiştim, tespih işini seviyordum. Rahmetli ustamla olan iletişimimiz, tespih işini öğrenmeme vesile oldu. Kendisi bu işi bize öğretti. Rahmetli ustam, dünyanın ilk gümüşlü imame, Malatya usulü imame dediğimiz işçiliğin icat edenidir. Kendisi sayesinde bu ürün dünyada tanınmış olup tüm Türkiye'de ve dünyada kullanılmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Perakende satışlarının bulunmadığını ifade ederek özel sipariş üzerine üretim yaptığını belirten Evciloğlu, "Öncelikli olarak müşterinin benden istediği siparişi çalışmaktayım. Bunun yanında doğal malzemeler, kuka, öd ağacı, narçıl, pelesenk, abanoz gibi egzotik ülkelerde yetişen ahşaplarla, sert ağaçlarla çalışmaktayız. Müşterimize eski malzemeler, Osmanlı sıkmaları, Osmanlı oyun zarları, dönem işçiliğinde kullanılmış çekmece kulpları, bıçak sapları, kalem, bilardo gibi objeleri kullanıyoruz. Müşteriler bu objeleri gönderirler, gönderdikleri objeleri keser biçer istediği modeli istediği ölçüye göre kendisine koleksiyonluk olarak teslim ederiz. Perakende satışımız yoktur. İsteğe ve kişiye özel tespihler yapmaktayız. İşin mutfak kısmında yer alıyoruz” şeklinde konuştu.

Talep edilen ürünün cinsine göre fiyatlarının değiştiğini belirten Evciloğlu, "Yurt içinden belirli koleksiyoncular var. Bunlar genellikle eski malzemeleri, objeleri, gramla satılan değerli malzemeleri yaptırırlar. Yurt dışında ise ustamın icat ettiği gümüşlü imameler, Malatya usulü imameler rağbet görmektedir. Kuveyt'ten kargo uçakla bize imameler, parçalar gelir. Biz bunları keser biçeriz, istedikleri modeli, mesela Kabe tarafından beğendikleri camilerin minare modelleri ya da yaşadıkları şehirden gezdikleri, gördükleri turistik yerlerdeki minare modellerini bize imame yaptırarak koleksiyonlarına eklerler. Fiyat aralığımız gümüşlü imamede 350 TL'den başlar 10 bin TL'ye kadar kullanılan altın, gümüş, zümrüt, yakut gibi taşlara dayalı yukarılara doğru çıkar. Normal tespih, klasik işçiliklerimiz ise bin TL'den başlar gramla alınan satılan malzemelere göre bin dolarlara kadar çıkmaktadır” diye konuştu.