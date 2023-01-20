Tezsiz Yüksek Lisans öğrencilerine mezuniyet töreni

Eğitim Fakültesi Mustafa Necati Toplantı Salonu'nda düzenlenen diploma törenine, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nesrin Sis, Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürü Doç. Dr. Eyüp İzci, enstitü müdür yardımcıları ve akademisyenler katıldı.

Müzik dinletisi ile başlayan programın açılış konuşmasını yapan Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Eğitim Yönetimi Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Servet Atik, insan sermayesinin önemli bir hale gelmesiyle birlikte devletlerin vatandaşlarını etkili bir hale getirmek amacıyla insan sermayesine yatırım yaptıklarını söyledi.

Atik, “Bu yapı içerisinde öğretmenlerin tutacağı ışık son derece önemlidir. Biz de öğrenmenin hayat boyu devam eden bir süreç olduğunu yaşayarak öğrendiğimiz 21. yüzyılda bu öğretmenlerimizin serüvenlerine katkıda bulunmaya çalıştık” ifadelerini kullandı.

Daha sonra konuşan Doç. Dr. Eyüp İzci, hızlı değişimin yaşandığı günümüzde özellikle son yıllarda lisansüstü eğitime de taleplerin arttığını söyleyerek, Eğitim Bilimleri Enstitüsüne de son yıllarda fazla başvuru olduğunu dile getirdi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü ile ilgili de bilgi veren İzci “2022 sonu itibarı ile Enstitümüzde kayıtlı 207 doktora, 444 tezli yüksek lisans ve 387 tezsiz yüksek lisans öğrencisi olmak üzere toplam 1038 öğrenci öğrenim görüyor. Kuruluşundan günümüze kadar 2022 sonu itibarı ile 1243 lisansüstü öğrenci mezun oldu” dedi.

İzci, 2022-2023 eğitim öğretim yılında belirlenmiş olan 280 kontenjana 250 civarında başvuru yapıldığını kaydederek, “Bu başvuru sayısı daha da fazla olabilir. Çünkü gerek diğer illerde olsun gerekse de ilçelerdeki öğretmenlerimiz uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programlarını sürekli sormaktalar. Şu anda maalesef uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programımız bulunmamakta. Ana bilim dalı başkanlıklarımızın hazırlamış oldukları dosyaları enstitümüz kanalıyla senato sürecinden sonra Yüksek Öğretim Kuruluna göndermekteyiz ve şu anda 4 tane başvurunun sonucunu beklemekteyiz” şeklinde konuştu.

Kızılay'dan lisansüstü öğrenci vurgusu

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise bu dönem çok sayıda öğrenci mezun ettiklerini söyleyerek, İnönü Üniversitesinin Türkiye'nin köklü büyük üniversitelerinden birisi olduğunu ifade etti.

Kızılay, İnönü Üniversitesinin lisansüstü eğitimiyle ilgili bilgi vererek, “6 enstitümüzden üçü Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü her üniversitede yok ama büyük üniversitelerin hepsinde var. İki enstitü sadece bizde var. Bunlardan biri Karaciğer Nakli Enstitüsü. Hedefimiz önümüzdeki yıllarda dört öğrenciden birini lisansüstü öğrencisi şeklinde alarak sayımızı arttırmak. Çünkü yüksek lisans ve doktora lisanstan sonra artık bir üst derece eğitimi. Doktora da artık bu işin ilerisi ve en üst basamağı” diye konuştu.

Kızılay, mezun olan öğrencilere başarılar dileyerek konuşmasını bitirdi. Program, mezun olan öğrencilere belgelerinin verilmesiyle sona erdi.