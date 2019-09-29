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TFF 3. Lig: M.Yeşilyurt Belediyespor: 1 - Pazarspor: 2

TFF 3.

Lig 3. Grup'un beşinci haftasında sahasında Pazarspor ile karşılaşan Malatya Yeşilyurt Belediyespor, rakibine 2-1 mağlup olarak puan hasretini sürdürdü.



Sezona kötü başlayarak çıktığı 4 maçta da yenilgi alan Malatya Yeşilyurt Belediyespor, sahasında Pazarspor'u konuk etti. Hafta içerisinde Teknik Direktör Hayati Palancı ile yollarını ayıran ve Alaattin Gülerce ile anlaşan turuncu yeşilliler, karşılaşmanın 54. dakikasında Alpay'ın golüyle 1-0 öne geçti. Ancak Malatya ekibi bu üstünlüğünü koruyamadı. Pazarspor, 76. dakikada Muhammet'in golüyle beraberliği sağladı. Konuk takım etkili oyununu sürdürdü ve Mithat'ın 82. dakikadaki golüyle 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. Müsabakada başka gol olmayınca Pazarspor sahadan 2-1 galip ayrıldı.



Stat: Yeşiltepe Spor Kompleksi


Hakemler: Levent Gümüşdere, Harun Pekyüreki, Ömer Yasin Gezer


Yeşilyurt Belediyespor: Emrah Tuncel, Sefa Korkmaz, Ahmet Topal (Ramazan Çavuş dk. 81), Alpay Aldemir (Erdinç Mergen dk. 89 ?), Vedat Erçin, Ali Kemal Başaran, Selim Dağ, Burkay Ahmet Yazıcı, Erhan Gözetlik, İbrahim Tokay, Hüseyin Ekici (Mustafa Pınar dk. 46)


Pazarspor: Ebubekir Elihoş, Mehmet Aytemiz, Fatih Ergen, Can Muhammet Vural, Muhammet Ali Aydın (Ceyhun Sarı dk. 64), Onur Civelek (Mete Karahan dk. 90 ?), Volkan Can, Kadir Kaan Yurdakul (Mithat Pala dk. 59), Mücahit Çakır, Cevat Kuy, Aykut Civelek


Goller: Alpay Aldemir (dk. 54) (Malatya Yeşilyurt Belediyespor), Muhammet (dk. 74), Mithat Pala (dk. 84) (Pazarspor)


Sarı Kartlar: Fatih Ergen, Ceyhun Sarı, Mithat Pala (Pazarspor)

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