TFF 3. Ligi

Ligi 3. grupta Malatya'yı temsil eden Arguvanspor, Ordu temsilcisi Fatsaspor'u 3-2 mağlup etti.

Malatya Yeşiltepe stadında oynanan karşılaşma oldukça çekişmeli geçti. Malatya Arguvanspor'un gollerini, 41.dakikada Kubilay, 45.dakikada Hakan ve 51. Dakikada Semih, Ordu temsilcisi Fatsaspor'un gollerini ise 68.dakikada Bilal ve 90+1'de Harun kaydetti.

Filelerin 5 kez havalandığı karşılaşma sonunda Malatya Arguvanspor, Ordu temsilcisi Fatsaspor'u 3-2 mağlup ederek hanesine 3 puanı yazmasını bildi.