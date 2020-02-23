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TFF 3.Lig: Yeşilyurt Belediyespor: 0- Nevşehir Belediyespor: 0

TFF 3.

Lig 3.Grubu'n 25. haftasında Malatya Yeşilyurt Belediyespor, sahasında Nevşehir Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı.


19.dakikada Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da Emre'nin vuruşunda Nevşehir Belediyespor defans oyuncusu topu topu çizgiden çıkartarak mutlak bir gol pozisyonuna engel oldu.


Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlanırken, ikinci yarıda da karşılıklı atakların geliştiği müsabakada gol sesi çıkmadı ve müsabakada her iki takımda sahadan 1 puanla ayrıldı.


Stat: Yeşiltepe Spor Kompleksi 1 nolu saha


Hakemler: Volkan Şeker, Metin Cebeci, Metin Yalçın


Malatya Yeşilyurt Belediyespor: Emrah, Mustafa, Vedat, Ali Kemal (Dk.82 Halil İbrahim ?), Deniz, Savaş, Erhan, İbrahim, İsmail, Emre (Dk.82 Muhammed ?), Emrah (Dk.61 Alpay)


Yedekler: Timur Çakıroğulları, Sefa Korkmaz, Halil İbrahim Can, Alpay Aldemir, Yunus Emre Eserdi, Muhammed Öztürk, Sıddık Çelik


Teknik Sorumlu: Alaatin Gülerce


Nevşehir Belediyespor: Onur Behiç, İlker, Ziya, Youssef, Mehmet (Emre Dk.66), Onur, Ethem, Savaş (Muhammed Emin Dk.46 ), Berke (Oktay Dk.73), Yasin, Okan


Yedekler: Murat Demir, Muhammed Ali Kurt, Tolgahan Mulla Çiçek, Emre Gemici, Muhammed Emin Balcılar, Sinan Uzun, Oktay Gümüş


Teknik Sorumlu: Uğur Balcıoğlu


Sarı Kartlar: Erhan, Halil İbrahim (Yeşilyurt Belediyespor) - Muhammed Emin, Yasin (Nevşehir Belediyespor)

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