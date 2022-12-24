TFF'den Yeni Malatyaspor'a 3 puan silme cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, eksiklerini tamamlayamayan Yeni Malatyaspor'a 3 puan silme cezası verdi.

TFF, kulüp lisansı şartlarını yerine getirmediği için Yeni Malatyaspor'un da aralarında bulunduğu 10 takıma 3 puan silme cezası verdi. Spor Toto 1. Lig'de düşme potasında bulunan Yeni Malatyaspor'un 15 olan puanı 12'ye düştü.

TFF Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında son değerlendirmelerde bulunarak; en üst 3 lig olan Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig ve TFF 2. Lig'deki kulüplerin yapmış olduğu başvuruları, sportif, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali kriterlere göre inceledi. İncelemeler neticesinde kurul, kulüplere ulusal lisans verdi.