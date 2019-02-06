TFFHGD Malatya Şubesinden kınama

Açıklamada, “Son zamanlarda ilimizde oynanan amatör müsabakalarda; Malatya hakem ve gözlemcilerini hedef alan saha içi ve saha dışı olaylar ile sosyal medya paylaşımlarını üzülerek görmekte ve takip etmekteyiz. Bu tarz olayların başta Türk futbolu olmak üzere Malatya futboluna zarar verdiği aşikardır. Hakemler ve gözlemciler olarak gerek saha içerisinde gerekse saha dışında görevimizi, adalet, doğruluk, tarafsızlık ve hakkaniyet ilkelerine bağlı bir şekilde yerine getirerek; Malatya ve Türk futboluna hizmet etmeye çalışmaktayız. Bizler görevimizi ifa ederken hiçbir kurum, kuruluş, kulüp ve futbol paydaşı ayrımı yapmadan, iyi niyetli yaklaşımlar içerisinde, art niyet gözetmeksizin, adalet ve ahlak duygusu içerisinde yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

Kulüplerin oyuncularına sporun dostluk, kardeşlik ve fair-play olduğunun anlatmasının önemli olduğunun altının çizildiği açıklamanın devamında, “Bununla birlikte hakemlerin sahipsiz olmadığını, yasalarla korunduğunun bilinmesini istiyoruz. Yönetici, idareci, teknik sorumlu ve antrenörlerimizden takımlarındaki oyuncularına sporun dostluk, kardeşlik ve fair-play olduğunu anlatmalarını, kazanmak kadar kaybetmenin de doğal bir sonuç olduğunu, sporun karşılıklı saygı, sevgi çerçevesinde devam etmesini canı gönülden bekliyoruz. Hakemlerimize, verdiği kararlardan veya yaptığı insani hatalardan dolayı yapılan baskı ve saldırılara boyun eğmeden, TFFHGD Malatya Şubesi olarak her zaman hakem ve gözlemcilerimizin hukuki ve manevi yönden yanında olduğumuzu bildirerek, bu tür saldırıları yapanları da kamuoyu nezdinde kınıyoruz” denildi.