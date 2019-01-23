İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Thievy Bifouma Evkur Yeni Malatyaspor'da

Spor Toto Süper Lig’de çıkışını sürdüren Evkur Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü’nden ayrılan Thievy Bifouma ile 1.

Spor Toto Süper Lig'de çıkışını sürdüren Evkur Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü'nden ayrılan Thievy Bifouma ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı.


Ligde iyi bir ilk yarı geçiren ve ikinci yarıya da galibiyetle başlayan Yeni Malatyaspor, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle hücuma etkili oyuncular almak için yoğun bir mesai harcayan sarı kırmızılılar, MKE Ankaragücü'nden ayrılan Thievy Bifouma ile her konuda anlaşmaya vardı ve oyuncu ile 1.5 yıllık anlaşma sağlandı.


26 yaşındaki futbolcu 1,80 metre boyunda. sağ kanat, sol kanat ve santrfor mevkinde de forma giyebiliyor. Güncel piyasa değeri 1 milyon 250 bin Euro olan Thievy Guivane Bifouma Koulossa, Ankaragücü formasıyla bu sezon Süper Lig'de 13 karşılaşmada bin 108 dakika görev aldı ve 1 gol kaydedip, 3 de asist yaptı. Geçen sezon Demir Grup Sivasspor formasıyla Süper Lig'de 28 karşılaşmada 2 bin 31 dakika sahada kalan Bifouma, 6 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.