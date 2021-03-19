Tıbbi atık denetimi yapıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi ile İl Çevre Müdürlüğü tarafından Tıbbi Atıkların düzenli bir şekilde toplanması ve bertaraf edilmesi noktasında denetimlerine aralıksız bir şekilde devam ediyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri özellikle son zamanlarda merkez ilçelerde boş arazilere atılan insan sağlığını tehdit ederek çevre kirliliğine neden olan çöpler ile tıbbi atıkların çevreye zararının en az düzeyde olması için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 25 Ocak 2017 tarih ve 29959 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında Malatya İl Çevre Müdürlüğü ile Malatya Büyükşehir Çevre Koruma ve Kontrolü Dairesi Başkanlığınca Sağlık kurum ve kuruluşlarda denetim, bilgilendirme ve uyarılarda bulunuluyor. Ayrıca çevre kirliliğine neden olan şahıs ve kurumlar hakkında Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ile Zabıta ekipleri gerekli araştırma ve tahkikatı yaparak sorumlularla ilgili gerekli yasal işlemleri de gerçekleştiriyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi tarafından çevrenin ve insan sağlığının korunmasına yönelik olarak başlatılan denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği belirtildi.