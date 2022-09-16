Tıbbiyelilerde beyaz önlük heyecanı

Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen beyaz önlük giyme törenine, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nusret Akpolat ve Prof. Dr. İbrahim Türkmen, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Beytur, Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Doç. Dr. Adil Başkıran, akademik ve idari personel ile öğrenciler ve aileleri katıldı.

Açılış konuşmasını yapan İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Beytur, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesinin Türkiye'nin sayılı fakültelerinden birisi olduğuna değinerek akademik ve idari personel hakkında bilgi verdi.

Beytur, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesini tercih eden öğrencilerin 6 yılın sonunda mesleğinde yeterli iyi birer hekim olacaklarına dikkat çekerek, 2022-2023 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Kızılay'dan öğrencilere boş zamanlarında staj yapmaları tavsiyesi

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay da, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesinin Türkiye'nin en donanımlı fakültelerinden biri olduğunu söyleyerek, fakültenin amfilere, hastaneye, laboratuvarlara, alt yapı ve insan kaynağına sahip olduğunu ifade etti. Kızılay, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesini tercih eden öğrencileri tebrik etti.

Kızılay Tıp Fakültesini kazanmak kadar okunmasının da zor olduğunu vurgulayarak “Tıp Fakültesini kazandıktan sonra her bir sınav zorlu sınavdır. Tıp Fakültesini bitirdikten sonra TUS imtihanı zor. Ondan sonra da çalışma hayatının zorluklarıyla karşılaşırsınız. Her hasta bir sınavdır. Onun için zor bir okula geldiniz. Buraya kendi gayretinizle, üstün başarınızla kazanarak geldiğiniz için bu zorlu sınavlar sizin kapasitenizi göstermektedir. Başarıyla zorlukların üstesinden gelecek kapasiteniz var. Onun için yeter ki düzenli çalışın” dedi.

Beyaz önlüğü giyerek doktorluğa adım atıldığını belirten Kızılay, öğrencilere boş zamanlarında hastaneye giderek staj yapmaları konusunda tavsiyede bulundu.

Tören, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesine yeni başlayan hekim adaylarına beyaz önlüklerinin giydirilmesi ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.