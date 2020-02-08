Ticaret Bakanı Pekcan iş insanlarıyla buluştu

Elazığ depremi sonrası bölgeye gelen Bakan Pekcan, Malatya'da Valilik Kriz Merkezi ve esnaflarla bir araya geldikten sonra son olarak Malatya Ticaret ve Sanayi Odasında iş dünyası ile de buluştu. Toplantı öncesi konuşan MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Acımızı paylaşmaya üyelerimizin sıkıntılarını dinlemeye geldiğiniz için teşekkür ediyoruz” dedi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli meydana gelen ve Malatya'yı da derinden sarsan depremin tüm milleti derinden üzdüğünü kaydeden Sadıkoğlu, “Milletimizi yaraların sarılması acıların paylaşılması hususunda büyük hassasiyet gösterdi. Zaten millet olmanın geleneği de budur. Birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde felaketlerin acısını ancak birlik ve beraberlik içerisinde azaltabiliriz” diye konuştu.

Basına kapalı olarak devam eden toplantı sonrası Bakan Pekcan Malatya'dan ayrıldı.