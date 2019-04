Ticaret Borsası üyelerine destekler anlatıldı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu(TKDK) İl Koordinatörü Murat Tunç ve uzman personel tarafından Ticaret Borsası üyelerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Malatya Ticaret Borsası toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda konuşan TKDK Malatya İl Koordinatörü Murat Tunç, Malatya'nın da içinde bulunduğu 42 ilde toplam 250 milyon avro destek verileceğini belirterek, hibe desteklemelerinin yüzde 40-70 arasında değişebileceği söyledi. Tunç, süt, kırmızı et, kanatlı eti ve yumurta üreten tarımsal işletmelere toplam 170 milyon avro destek verileceğini belirterek, “Süt ve Süt Ürünleri, Kırmızı Et ve Et Ürünleri, Kanatlı Eti ve Et Ürünleri, Su Ürünleri, Meyve ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması sektörlerine ise 80 milyon avro destek verilecek” dedi.

Sektör bazında genelde yılda bir defa çağrıya çıkıldığı dile getiren Tunç, başvuruların Mayıs ayının son haftasına kadar devam edeceğini belirtti. Yapılan açıklamada, destekler ile ilgili daha fazla bilgi için kurumun resmi internet sitesi olan ‘http://malatya.tkdk.gov.tr' adresinin ziyaret edilebileceği vurgulandı.