Ticaret ve Sanayi Odası, Özbekistan Heyetini ağırladı

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ile görüşen heyet Malatya ile yaptıkları ihracatın öneminden bahsetti.

Özbekistan Enerji Verimlilik Daire Başkanlığı Genel Müdürü Muratov Daniyor, Genel Müdür Yardımcısı Dehirov Nadir ve Sertifika Baş Mühendisi Hikmatov Zafar'ın gerçekleştirdiği ziyarette konuşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu “Malatya'daki firmaların ihracat rakamları göğsümüzü kabartıyor” ifadelerini kullandı.

Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulunun da katıldığı ziyarette heyet ile sanayileşme adına görüşen Sadıkoğlu “Malatya'da 420 fabrika üretimde ve 25 bin çalışan var. Bu rakamların üstüne çıkmayı hedefleyerek sanayide büyüyen bir bölge olmak için çalışıyoruz. Köklü, sanayileşmeyi iyi bilen firmaların olması Malatya'nın ihracat rakamlarını da etkiliyor. Özbekistan ile aramızda kurulan ticari bağ ve iş adamlarının üst düzey ticaret yamaları için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız ve kapılarımız Özbekistan'a daima açık" şeklinde konuştu.