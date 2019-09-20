Tıp Fakültesinde beyaz önlük heyecanı başladı

Törene İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Durmuş, Başhekim Prof. Dr. Ali Beytur, Karaciğer Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Recep Benli katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Durmuş şunları söyledi, “Ülkemiz öğrencileri arasından başarı sıralamasında ilk 15 bine girerek zoru başardığınız için sizleri kutluyorum. Eğitim öğretim yılının başlangıcında sizlere önlük giydirerek hekimliğe aidiyet bilincinin oluşmasını ve bu bilinç ile kendinizi geleceğe hazırlamanızı amaçlıyoruz. Biz sizlere önlüklerinizi bembeyaz giydiriyoruz, sizin de önlüklerinize yaşamınız boyunca leke sürdürmeyeceğinize inanıyoruz. 32'nci yılında artık oldukça tecrübeli bir fakülte olan İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak hedefimiz, hastalarına karşı saygılı, anlayışlı ve sorumlu, akılcı, araştırmacı ve özgür düşünceye sahip yüksek nitelikli tıp doktorları yetiştirmektir" diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise tıp fakültesini kazanmak kadar okumanın da zor olduğunu vurgulayarak şunları söyledi, “Diğer mesleklere göre daha çok çalışma ihtiyacı daha çok fedakarlık isteyen bir mesleğe ilk adımınızı dün eğitim öğretime başlayarak attınız. Bugün de beyaz önlüğünüzü giyerek doktorluğa adımınızı atıyorsunuz. Artık siz kısmi doktorsunuz. Çok güzel bir üniversiteye geldiniz. İnönü Üniversitesi ülkemizin en güzel kampüslerinden birine sahiptir. En büyük köklü üniversitelerinden birisidir. Turgut Özal Tıp Merkezimiz Türkiye'nin en gözde hastanelerinden birisi, dünyanın karaciğer nakli merkezi, diğer doku ve organ nakillerinin merkezidir” dedi.

Prof. Dr. Zeynep Ayfer Aytemur hekimliğin bir sanat olduğunu vurgulayarak, “Eğer bu meslek sanatsa ve eğer siz bir sanat icra edecekseniz sanatın ne olduğu konusunda kısa bir vurgu yapmak istiyorum. Sanat, bir sanat eserinin ortaya çıkması için duygu düşünce fikir, tasarım ve hayal gücü gerekli. Sanatta temel mesaj özellikle arama ve sorgulama biçimi olduğunu bilmektir. Eğer bu mesleğin içerisinde teknoloji tamamen hakim olursa ve bu mesleğin sanat yönünü görmemeye başarsak o zaman tıbbın gerçek anlamında gelişmeye müsait olduğu konusunda benim kuşkularım var. Bizim sanatkar olmamızın altında yatan temel sebep bizim doğrudan insana hizmet ediyor olmamız” ifadelerine yer verdi.

Prof. Dr. Çağatay Önal ise hekimliğin güzel bir meslek olduğunu belirterek, hekimlik ruhunun önemli olduğunu söyledi.

Programın ardından tıp fakültesine yeni başlayan hekim adaylarına beyaz önlükler giydirildi. Dereceyle tıp fakültesini kazanan Zeynep Bilgiç, Zehra Altundaş, Gülşah Güner ve Melike Perktaş'a önlüklerini, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay giydirdi. Tıbbiyeli Andının okunması ile program son buldu.