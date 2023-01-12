Tır takla attı: 1 yaralı

Malatya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, yoldan çıkarak takla attı. Kazadan tır sürücüsü A.T yaralı olarak kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre kaza, Malatya-Adıyaman karayolunda meydana geldi. Sürücü A. T sevk ve idaresinde bulunan 33 AGS 412 plakalı çekici ve buna bağlı 33 AHL 335 yarı römorku ile Malatya istikametinden Adıyaman istikametine seyir halindeyken, aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. Tır, gidiş istikametine göre yolun solunda bulunan toprak alanda takla atarak durdu. Kaza sonucu tek araçlı yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Tır sürücüsü A.T, 112 ambulansıyla ilçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı tır sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kazayla ilgili tahkikat sürdürülüyor.