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Tıra çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Malatya’ nın Doğanşehir ilçesinde tıra çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Malatya' nın Doğanşehir ilçesinde tıra çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre Adıyaman istikametinden Malatya istikametine ilerleyen Latif Kılbitmez idaresindeki 23 FA 363 plakalı otomobil, Erkenek tünelinde önünde seyreden Mehmet Aydıngüzel idaresindeki 02 DG 419 plakalı tıra çarptı. Kazada otomobilde bulunan sürücü ağır yaralandı. Yaralı sürücü kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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