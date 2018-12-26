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Tiyatro oyununa tiyatrolu davet

Malatya’da hafta sonu oynanacak olan ‘Yanlış Karar’ isimli tiyatro için kent meydanında stant açan oyuncular, vatandaşları oyunlarına tiyatro oyunu ile davet etti.

Malatya'da hafta sonu oynanacak olan ‘Yanlış Karar' isimli tiyatro için kent meydanında stant açan oyuncular, vatandaşları oyunlarına tiyatro oyunu ile davet etti.


Kentin en işlek meydanlarından biri olan Soykan Meydanında stant açan tiyatro oyuncuları, sergiledikleri oyun ile renkli görüntüler yaşattı. 30 Aralık Pazar günü Halk Eğitim Merkezinde yapılacak oyuna vatandaşları davet eden oyuncuların kısa gösterisi ise ilgiyle izlendi.


Oyunun yönetmeni İbrahim Şahin Uyumaz, bu şekilde farklı bir uygulama yaparak vatandaşları oyunlarına davet ettiklerini belirterek, kendilerine gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etti. Tiyatro oyuncusu Barlas Muharrem Bayram ise, “Bu gün burada yaşlı teyze elbisesi giydim, meydanda toplanan vatandaşlarımızla sohbet ederek eğlendik, halay çektik, oynadık. 30 Aralık'ta saat 14.00 ve 19.00'da iki seans halinde gerçekleştireceğimiz gösterimize tüm sanatseverleri bekliyoruz” diye konuştu.

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