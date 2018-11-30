TKDK İl Koordinatörü Tunç TÜMSİAD'ın konuğu oldu

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Malatya İl Koordinatörü Murat Tunç, TÜMSİAD Malatya Şubesinin düzenlediği ‘Derdimiz Memleketimiz' buluşmalarının konuğu oldu.

Tüm Sanayi ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Malatya Şubesinde gerçekleşen etkinlikte bir konuşma yapan Dernek Başkanı Murat Gümüş, “Her hafta düzenlediğimiz ‘Derdimiz Memleketimiz' programında bu hafta, TKDK Malatya İl Koordinatörü Murat Tunç konuğumuz oldu. Burada bizlere projeleri hakkında bilgi verecekler, projelerden ve teşviklerden nasıl faydalanabilinir bunu anlatacaklar” ifadelerini kulandı. TKDK Malatya İl Koordinatörü Murat Tunç ise, “Biz burada genç arkadaşlarımızla IPARD programınIN Malatya'ya daha fazla nasıl katkı sağlayacağını, neler yapabileceğimiz i bu akşam arkadaşlarımızla konuşacağız. Tabi bizi sevindiren taraf da burada arkadaşlarımızın genç olması, bizleri heyecanlandırıyor” diye konuştu.