TKDK vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı

TKDK Malatya İl Koordinatörü Murat Tunç, son zamanlarda bazı dolandırıcıların vatandaşları arayarak TKDK'ya sunulan projelerinin onaylandığını söyleyerek destek paralarını alabilmeleri için belli miktarlarda ücret talep ettiğini söyledi.

Dolandırıcılar yöntemlerine her gün bir yenisini ekliyor. Bu kez Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu üzerinden vatandaşları dolandırmaya çalışan dolandırıcılar vatandaşları ayarak ‘Projeleriniz onaylandı, bunun için söyleyeceğimiz hesaba bir miktar para yatırmanız lazım' diyerek vatandaşları tuzaklarına düşürmeye çalışıyor. Son zamanlarda sık sık vatandaşlardan bu tür ihbarlar aldıklarını ifade eden TKDK İl Koordinatörü Murat Tunç ise böyle bir durumla karşılaşılması durumunda hemen polise ve Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasını istedi.

Tunç, ”Dolandırıcılar vatandaşlarımızı arıyorlar vatandaşlarımıza projeniz onaylandı belli miktarda para yatırmanız halinde projelerinizi hayata geçirileceğini söylüyorlar böyle bir şey yoktur. Böyle bir telefonla böyle bir olayla karşılaştıklarını zaman direk bize başvurusunda ve daha sonra savcılığa suç duyurusunda bulunsunlar. Bunların hepsi dolandırıcılar zaten bilgi almak istiyorlarsa, il koordinatörlüğünün gelip her türlü bilgiye sahip olabilirim. Bu tür olaylarda telefonları dikkate almalarını eğer böyle bir olayla karşılaştıklarını zaman direk bizlerle irtibata geçsinler” şeklinde konuştu.

Öte yandan İl Koordinatörü Murat Tunç, şuanda devam eden Ipard 2 başvuruları ile ilgili de bilgi vererek, “15 Şubat itibariyle projeleri almaya başladık, 23 Mart'a kadar sürecek. Bu süre içerisinde projeleri alacağız. Toplam bizim hibemiz 125 milyon avro bunun 45 milyon avrosu hayvancılık için 80 milyon avrosu' da işletme tesislerimiz için kullanılmakta. Bu para vereceğimiz hibe miktarı, yatırım miktarı bunun daha çok üzerinde olacak” ifadelerini kullandı.