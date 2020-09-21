TMO ilk kayısı alımını yaptı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin bugün kayısıda taban fiyatı açıklaması ile birlikte Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. (LİDAŞ) tarafından Malatya'da hayata geçirdiği ülkenin ilk kuru kayısı lisanslı deposunda kayısı alımına başladı.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli tarafından açıklanan kuru kayısı alım fiyatlarının ardından Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. (LİDAŞ) deposunda ilk kayısı alımına da başlandı. Burada Lisanslı Kuru Kayısı Deposu'nda ilk kuru kayısı alımında bulunan TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, Malatya kayısısı için bugünün özel bir gün olduğunu ifade etti. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli tarafından açıklanan kuru kayısı alım fiyatlarının piyasanın üzerinde olduğunu ifade eden Güldal, taban fiyatın kayısı üreticileri tarafından memnuniyetle karşılandığını söyledi.

Güldal, “Kuru kayısının fiyat istikrarsızlığının çözümlerinden bir tanesi özellikle bir devlet müdahalesinin ve de depolama kriterlerinin uygun olması, şartlarının iyi olması yönünde çalışma gerektiriyordu. Biz TMO olarak bu çalışmayı yaptık” diyerek Malatya'nın bir ilki de başardığını dile getirdi. Kuru kayısı lisanslı depoculuk siteminde ilk örneği 6 bin ton kapasitesiyle Malatya'da hayata geçirildiğini ifade eden Güldal, “Başlangıcından itibaren Fırat Kalkınma Ajansı, özellikle, TOBB Lidaş AŞ'nin çok büyük finansal katkısı oldu. Malatya Ticaret Borsası'nın da koordinasyonu ile geçen hafta lisansını da aldı ve hazır hale getirildi. Biz de zaman kaybetmeden Bakanımızın alım talimatını vermesi ve fiyatı açıklamasıyla burada ilk alımı gerçekleştiriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

TMO olarak lisanslı depoya giren her ürünü değerinde alacaklarını belirten Güldal, “Üreticilerimizin TMO'yu tercih etmesini canı gönülden arzu ediyoruz. Esasen çiftçimizin bunda büyük menfaati var. Lisanslı depoya ürününü koymak bize TMO'ya satsın veya satmasın elektronik ürün senedini aldıktan sonra çiftçimiz, bu senetle istediği gibi işlem yapabilir. Bu senetle TMO'ya satış yapabilir. İsterse satmayıp bu senetle Ziraat Bankasından sıfır faizle zirai kredi kullanabilir. Başka bir avantajı daha var buraya gelen ürünün kesintisiz olarak fiyatı değerlendirilir ve ödenir. Ben bu tesisimizin hayata geçirilmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Malatyamıza üreticilerimize hayırlı olsun diyorum” diye konuştu.