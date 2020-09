TMO'nun fiyatları üreticiyi sevindirdi

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) buğday ve arpa satış fiyatlarını değerlendiren Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, “TMO'nun açıkladığı ekmeklik ve makarnalık buğday ile arpa fiyatları kamuoyunu mutlu etmiştir” dedi.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl açıklanan satış fiyatları ile ilgili açıklamalarda bulunan Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, ekmeklik buğdayda ton başına bin 775 lira, makarnalık buğdayda ton başına bin 950 lira ve arpada ise ton başına bin 350 lira olarak satış fiyatının belirlendiğini anımsattı.

Fiyatların kendileri için sevindirici olduğunu dile getiren Özcan, “Tarım ve Orman Bakanlığımız ile TMO Genel Müdürlüğümüze özellikle hayvan üreticilerinin ve kamuoyunun beklediği bu uygun fiyatı açıkladıkları için teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Fiyatlardan sektörün ciddi anlamda memnun olduğunu kaydeden Özcan, “Burada belki arpa fiyatları özellikle hayvancılık sektörünü her ne kadar mutlu ettiyse de özellikle hayvancılık sektörü kurban bayramı sonrası zor günler yaşıyor” ifadelerine yer verdi.

Covid-19 pandemisinden dolayı alınan tedbirler nedeniyle kırmızı et tüketiminin ciddi olarak düştüğünü de kaydeden Özcan, “Bununla paralel olarak canlı hayvan kesim fiyatlarında da ciddi anlamda düşüş yaşandı. Et fiyatları düşerken, saman gibi, yem gibi, kepek gibi hayvan üretiminin en önemli kalemlerinde ciddi anlamda fiyat artışı üretim maliyetlerini de yükseltti. Ancak buna karşılık canlı hayvan kesim fiyatlarında ise düşüş yaşandı. Burada Sayın Bakanımız ile et ve süt kurumu müdürüne seslenmek istiyoruz. Et ve Süt Kurumumuz daha önce de piyasalara ara ara müdahale ederek canlı hayvan kesim fiyatlarını yukarı çekiyordu. Şimdi yeniden kurumumuzun devreye girmesi gerekiyor. Üretim maliyetlerini göz önünde bulundurularak et ve süt kurumunun, yeni kesim fiyatlarını belirleyerek canlı hayvan üretimi yapan besicilere yardımcı olmalıdırlar” şeklinde konuştu.

Aksi takdirde canlı hayvan üretimi yapan sektörün zor bir dönemden geçtiğini de dile getiren Başkan Özcan, “Biz Covid-19 salgınından kaynaklanan bu sorun ve sıkıntıların fakındayız. Ama sektörel bazda baktığımız da sektörün içinde bulunduğu sıkıntılardan çıkabilmesi için devlet desteklerine her dönem olduğu gibi şimdi de ihtiyacımız var. Yetkililerden biran önce bu sektördeki sorun ve sıkıntıları çözüme kavuşturacak bir karar almalarını bekliyoruz” diye konuştu.