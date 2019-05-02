TOBB kurulu öncesi kayısıya yoğun ilgi

Genel Kurulu öncesi Malatya Kayısısını tanıttı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) 75. Genel Kurulu nedeniyle TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun başkanlığında TOBB Genel Kurul Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu, Konseyler, oda, borsa başkanları ve delegeler Anıtkabir'i ziyaret ederek Ata'nın huzurunda saygı duruşunda bulundular.

Anıtkabir ziyaretinin ardından TOBB merkezinde kurulan stantları gezen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ilk defa açılan Kayısı standında kayısı döneri keserek ikramda bulundu. Hisarcıklıoğlu “Kayısının anavatanı Malatya, Malatya Türkiye Cumhuriyeti siyasi tarihinde önemli isimler yetiştirmiştir. Bunun sırrı sanırım kayısıdan geliyor. Malatyalı dostlarımızı aramızda görmekten son derece mutluyum” dedi.

Malatya kayısısının bir Genel Kurul öncesi ilk defa tanıtımının yapıldığını ifade eden TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ise “Kayısının başkenti Malatya'dır. Malatya Kayısısının hak ettiği değere kavuşması için elimizden geleni yapıyoruz. Kayısıya TOBB Yönetim Kurulumuz, oda ve borsa başkanlarımız, delegelerimiz aşırı ilgi gösterdiler.” ifadelerine yer verdi.

AK Parti Malatya Milletvekili ve Gümrük ve Ticaret Eski Bakanı Bülent Tüfenkci'de stant ziyaretinde yaptığı açıklamada “TOBB 75. Genel Kurul'u öncesi stant açarak Malatya ve Kayısı tanıtımını yaptıkları için Başkana ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Kayısı Malatya'nın lokomotifidir. Bu lokomotif Malatya'yı dünyaya tanıtmaktadır. “ şeklinde konuştu.

Standı ziyaret edenler arasında yer alan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'da Malatya Ticaret ve Sanayi Odası standında Kayısı Döneri kesti. Ağbaba, "Kayısı Malatya'nın ortak değeridir. Kayısı siyaset üstüdür. Bu tarz tanıtımlara ihtiyacımız var. Bu anlamda Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'na teşekkür ediyorum" diye konuştu.