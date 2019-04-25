TOBB'dan MTSO'ya 590 bin TL destek

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası nisan ayı olağan meclis toplantısı yapıldı. 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonunda yapılan meclis toplantısına Meclis Başkanı Hasan Özkan, meclis divanı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, MTSO Yönetim Kurulu Üyeleri ve meclis üyeleri katıldı. Toplantıda Genel Sekreter Remzi Yaşar tarafından okunan mart ayı mizanı oy çokluğu ile kabul edildi. Daha sonra yönetim kurulunun bir aylık çalışmalarını sinevizyon eşliğinde meclis üyelerine anlatan Başkan Sadıkoğlu “Ticaret ve Sanayi Odaları aslında yol göstericidir. Gelişen ülkelerin çoğunda sanayinin, tarımın, ziraatın ve çiftçiliğin gelişmesinin en önemli etkenlerinden biri üniversitelerin yol gösterici olmasıdır. Avrupa'da ve Ülkemizde ekonomisiyle, ziraatıyla, tarımıyla gelişen illere baktığımızda üniversitelerin aktif rol aldıklarını görebiliyoruz. İki üniversitemiz var, kendimizi şanslı hissediyoruz. Rektörlerimizle sürekli istişare halindeyiz. Üniversitelerin sadece öğrenci yetiştirmekle sorunlu olmadıklarını bunun yanı sıra sanayicimizin, esnafımızın, tüccarımızın ve tarımla uğraşan insanımızın önünü açabilmek için, ufkunu açabilmek için yol gösterici olmalarını umut ediyoruz. Önümüzde ki süreç içerisinde Üniversitelerimizle işbirliğini artırarak ciddi anlamda yol alacağız” ifadelerini kullandı.

“Kayısı ile ilgili ciddi çalışmalar yapacağız”

Sadıkoğlu, kayısı ile ilgili önemli çalışmalar yapacaklarını ifade ederek, “Malatya'da kayısı bizim için çok önemli, yönetim kurulundan bir üyemizi kayısı konusuyla alakalı daha yakından ilgilenebilmesi açısından görevlendireceğiz. Kayısı ve pazarının geliştirilmesi için çalışacağız. Kayısının geliştirilmesiyle birlikte Valiliğimizi, Borsamızı, Tarım İl Müdürlüğümüzü, sanayicilerimizi işin içine katarak bir Kayısı çalıştayı yapacağız. Yurtiçi ve yurt dışından pazarlama ve üretim konusundan anlayan kişileri Malatya'ya davet edeceğiz. Hollanda'da ki çiçek borsası gibi bir borsa kurmayı arzu ediyoruz. Bu anlamda üretici ile alıcıyı bir araya getirerek sorunların daha çabuk çözümlenmesini hedefliyoruz. Malatya kayısının başkenti ve buradan yurt dışına ihracat yapılacak bir alan oluşturmamız lazım. Fiyatı bizler belirlemeli pazarı bizler kontrol etmeliyiz” şeklinde konuştu.

“Fuarcılığa verilen değer çok önemli”

Başkan Sadıkoğlu, Malatya'da düzenlenen fuarlarla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, “Fuarcılığın Malatya'ya yakışır bir hale gelmesi için Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan ile ciddi istişarelerde bulunduk. Bölgeye daha fazla hitap edebilmesi açısından fuarımızın ciddi çalışmalarla uluslararası bir konuma getirilmesi gerekmektedir. Şimdiye kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Fuarcılığa verilen değer çok önemli. Gelişen teknolojiye ayak uydurabilmek adına tarım fuarının daha da geliştirilmesi adına Ticaret ve Sanayi Odası olarak bundan sonraki süreçte daha aktif bir rol oynayacağız” dedi.

“Turizm'de maalesef geriye gidiyoruz”

“Turizm noktasında birlik içerisinde el ele vererek birlikte hareket etmeliyiz” diyen Başkan Sadıkoğlu, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Malatya Turizm açısından maalesef geriye gitmektedir. Turizmi canlandırmak adına bölge şehirlerimizle birlikte hareket etmeliyiz. Malatya, Elazığ, Adıyaman üçgeninde bir turizm paketi sunmalı ve şehirlerimizin turistik yerlerini turistlere göstermeliyiz. Siyasilerimiz, Valilerimiz, Oda Başkanlarımızı bir araya getirerek buraları cazibe merkezi haline getirmeliyiz. Gastronomi noktasında Malatya'yı marka şehir yapacak çalışmalara imza atmalıyız.”

“Kayısının başkenti Malatya'dır”

1 - 2 Mayıs tarihlerinde Ankara'da Türkiye Odalar Borsalar Birliğinin yapılacak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleştirilecek 75. Genel Kurulu hakkında bilgiler aktaran Sadıkoğlu, “Genel Kurula Malatya'dan ciddi oranda katılım sağlayacağız. Oda ve Borsalar dertlerini anlatabilecekleri bir ortam bulabilecekler. Açılacak stantlarda her şehir kendi ürününü tanıtma fırsatı bulacak. Bizlerde bu stantlarda Malatya Kaysısını tanıtacağız. Daha önceki Genel Kurullarda, Malatya olarak stant açılmadığından dolayı Iğdır açtığı stantlarda kayısıya sahip çıkarak ‘Kayısının Başkenti Iğdır' pankartı asmış, halbuki bizler kayısının başkentinin Malatya olduğunu biliyoruz. Bunu da bir şekilde insanlara ifade etme adına orada ki Oda ve Borsalara da Malatya kayısısını ikram noktasında, tanıtım noktasında ciddi bir yükün altına girerek kayısımızı ön plana çıkartacağız” ifadelerine yer verdi.

“Ana ihracat kalemimiz kuru kayısı”

Malatya'nın ihracat rakamlarını açıklayan Başkan Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, şu ifadeleri kullandı: “2019 Mart ayında Malatya'nın ihracat rakamlarına baktığımızda toplam ihracat tutarı TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) verilerine göre 29 milyon 600 bin dolardır. Bu ihracat rakamının en büyük kısmını her zaman olduğu gibi Malatya'nın ana ihracat kalemi olan kuru kayısı oluşturmaktadır. 2019 Mart ayında TİM verilerine göre kuru meyve mamulleri ihracat tutarı yaklaşık 14 milyon dolardır. Malatya'nın diğer bir lokomotif sektörü olan hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün 2019 Mart ayı ihracat tutarı ise 8 milyon dolardır.”

“TOBB'dan TSO'ya destek”

Sadıkoğlu, MTSO'nun Türkiye Odalar Borsalar Birliğinden tadilat ve tefrişat işlerinde kullanılmak üzere 590 bin TL destek aldığını ifade ederek, “Mevcut TSO binamızın maalesef eksikleri vardır. Fiziki şartların iyileştirilmesi gerekiyor. Engelli arkadaşlarımız binamız içerisinde asansörlere binerken sıkıntı yaşıyor. Bunun için asansörlerde bir düzenleme yapmamız gerekiyor. Yine binamızın bir kaç eksiği mevcut. Bu eksiklerin giderilmesi için çalışmalar yapacağız. Gelen insanlara daha şeffaf hizmet verebilmek adına çalışmalar yapacağız. Bu anlamda TOBB tarafından odamıza 590 bin TL'lik inşaat yardımı sağlandı. Bu anlamda Yönetim Kurulumuz ve üyelerimiz adına TOBB Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ediyorum” diye konuştu.