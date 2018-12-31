TÖDER sınavına Malatya'da yoğun ilgi

İnönü Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu yerleşkesinde 12. sınıf öğrencilerine ve üniversite sınavına girecek olan mezunlara yönelik TÖDER deneme sınavı yapıldı. Öğrencilerin birebir sınav ortamını yaşadıkları provada her öğrenci tek tek aranırken sınava cep telefonu ve hesap makinesi gibi elektronik cihazlar alınmadı.

İlk gün TYT ikinci gün ise AYT konularını kapsayan sınavda ÖSYM'nin belirlediği sınav kuralları aynen uygulandı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı sınava katılan öğrencilerin soruları büyük bir özenle cevapladıkları gözden kaçmadı. Türkiye genelinde her yıl yaklaşık 300 bin öğrencinin katıldığı sınava Malatya'da ise iki günde 4 bin 378 kişi katıldı. Yapılan sınav ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Yeni Hamle Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ahmet Polat Kaya, “Çeyrek asırdır ilimizde eğitim alanında hizmet vermekteyiz ve her zaman öğrencilerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hareket etmekteyiz. Bugüne kadar binlerce öğrencinin hedeflerine ulaşmalarında büyük destek olduk, çünkü gideceği limanı bilmeyen gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez. Bizde eğitim sektöründe var olduğumuz günden bu yana çocuklarımıza rehberlik yapıyoruz. İnşallah bu sınava giren öğrencilere de faydamız olmuştur” ifadelerine yer verdi.

Sınava kentteki tüm eğitim kurumlarındaki öğrencilerin de dahil olduğunu belirten Kaya, “Özellikle ilk defa üniversite sınavına girecek olan öğrenciler için çok iyi bir sınav deneyimi oldu” diye konuştu.

Kaya, sınav sonuçlarının ise 10 gün içerisinde Yeni Hamle Eğitim Kurumları Kurs Merkezinden öğrenilebileceğini söyledi.