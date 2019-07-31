Tohma çayında çamur akıyor

Malatya'nın Kuluncak ilçesinden geçen Tohma çayında, Kangal ilçesindeki termik santralden bırakıldığı iddia edilen atıklar nedeniyle çamur akıyor. Çaydan bostanlarını sulayan çok sayıda köylü ise yetkililerden yardım istiyor.

Sivas'ın Kangal ilçesinden başlayan ve Malatya'da Karakaya Barajı'na dökülen Tohma çayında şu sıralar çamur akıyor. 2 gündür çayın Kangal ilçesindeki termik santralinden bırakılan atık kül nedeniyle renginin değiştiğini ifade eden köylüler, arazilerini sulamaya ve hayvanlarına su vermeye çekiniyor. Çayda yaşayan çok sayıda balık ve canlının da telef olduğunu iddia eden yöre halkı, yetkililerden açıklama bekliyor. Vatandaşlar, Kuluncak ilçesinde yapılan anonslarla ikinci bir duyuruya kadar Tohma çayından sulama suyu alınmamasının söylendiğini belirtirken, İlçe Tarım İl Müdürlüğü ekipleri de sudan aldıkları numuneleri incelemek üzere laboratuvara yolladı.

Tohma çayının 30'dan fazla köyün sulama ihtiyacını karşıladığını ifade eden Kaynarca Mahallesi Muhtarı Tahsin Poyraz, termik santralden bırakılan atığın doğayı katlettiğini ifade ederek, "Çayda yaşayan alabalıklar ve diğer canlılar telef oldu. Acilen önlem alınmasını istiyoruz” dedi.

Sofular Mahalle Muhtarı Naim Yıldırım da Tohma çayının Kangal ilçesi Altınyayla köyünden başlayarak Malatya'daki Karakayaka Barajı'na döküldüğünü belirterek, “Bu güzergahta yüzlerce köy var belki. Termik santralinin külünden kaynaklanan bir olay. Külün Tohma'ya bırakılması ile şuan çay tamamen çamurlu akıyor. Bu sudan hayvanlarımız içme suyunu temin ediyor. Yaz mevsimi şuan bostanlarımız bu suyla sulanıyor. Çok büyük sıkıntı çekiyoruz. Yetkililerden bu sorunumuza acilen çare bulmalarını istiyoruz” diye konuştu.