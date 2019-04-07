TOKİ, Malatya'nın 3 ilçesinde talep topluyor

Türkiye genelinde 50 bin sosyal konut için talep toplama başlayan TOKİ, Malatya'da da Arapgir, Doğanşehir ve Darende ilçelerinde toplam 392 konut için talepleri alıyor.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığının sayfasında yer alan bilgilere göre Arapgir 3. Etap Toplu Konut Uygulamasında 161, Darende Balaban Belediye Projesi Toplu Konut Uygulamasında 142 ve Doğanşehir Belediye Projesi Toplu Konut Uygulamasında ise 89 adet konut için ön talepleri almaya devam ediyor.

3 ilçedeki projeler için diğer alıcı adayları ile emekli vatandaşlar için başvurular tamamlanırken ‘En az yüzde 40 Engelli Vatandaşlar' için başvurular 08-12 Nisan ‘Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimler' için ise 15-19 Nisan 2019 tarihleri arasında başvuruların alınacağı belirtildi.

Projelerde 2+1 nitelikli konutlar için yüzde 12 peşinat bedeli için 180 ay vade, yüzde 20 peşinat bedeli için ise 240 ay vade uygulanacak. Yine 3+1 nitelikli konutlar da yüzde 10 peşinat bedeli için 120 ay vade, yüzde 20 peşinat bedeli için ise 180 ay vade ile taksitlendirilmenin yapılacağı kaydedildi.

Konutlar için başvuru şartlarında ise şu bilgiler yer alıyor:

“T.C. vatandaşı olması, projenin bulunduğu il /ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması. (3+1 Konut tipi hariç). Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç). Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 4 bin 500 TL olması gerekmektedir (3+1 Konut tipi hariç). Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir. Ayrıca, konut başvuruları yapacak vatandaşların 2+1 nitelikli konutlara başvuruda bulunanlar için 25 yaşını tamamlamaları, 3+1 nitelikli konutlara başvuruda bulunanlar için 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir. Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde, konutlar yüzde 10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınan “hak sahipliği belgesi” ile projenin bulunduğu İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belgeler istenecektir. Vefat eden emeklinin emekli olmayan eşi de başvuru yapabilir. ( Vefat eden emeklinin aylık maaşını alan dul kızları hariç)

Pütürge'de konut satışları sürüyor

Öte yandan Pütürge ilçesinde yapımı tamamlanan konutların da satışlarının devam ettiği öğrenildi. İlçeye bağlı Ağalar Mahallesinde 264 konut ile Pazarcık Mahallesinde 41 adet TOKİ konutunun satışlarının sürdüğü ve detaylı bilgilerin kurumun resmi internet sitesinden alınabileceği belirtildi.