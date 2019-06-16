TOKİ yolunda çalışmalar başladı

Malatya'nın yeni yaşam merkezlerinden biri olan bölgenin önemli derecede ulaşım yükünü çeken TOKİ yolu aynı zamanda Karagöz Mahallesinin de ulaşımını sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi yolda kot farklarını ortadan kaldırırken, yol güzergahında çökmeleri önlemek amacıyla da zemin güçlendirmesi yapıyor. Yolda altyapı çalışmalarının devamında asfaltlama çalışmaları yapılacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da Toki yolunda sürdürülen işleri yerinde inceleyip, çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Geziye Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Nogay, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Karataş ile bazı daire başkanları ve şube müdürleri de eşlik etti.

Malatya Büyükşehir Belediyesinin tüm birimleriyle, kent genelinde sahada olduğunu belirten Başkan Gürkan, “TOKİ yolumuz Malatya'nın önemli ulaşım akslarından biri. Yolumuzun var olan sorunlarını çözüme kavuşturmak için ilk kazmayı vurduk. Yapacağımız bu çalışmayla bölgemiz prestijli hale gelecek. Buradaki yaşam kalitesi daha üst düzeye çıkacak. Bölgemizde bulunan Karagöz deresinin de ıslah çalışmaları devam ediyor. TOKİ yolunu etaplar halinde yapacağız. Birinci etap ilk TOKİ konutları yolundan başlayıp okul kavşağında son buluyor. Okul yolundan sonraki kısımda ikinci etabı oluşturuyor. Bölge halkına ve Malatya'mıza hayırlı olsun” diye konuştu.