TOKİ'de kültürel kurslar yoğunlaştı

TOKİ Konak 590 konutlarının tek sosyal tesisi olan Şehit Ahmet Kocabay Eğitim Merkezinde çok sayıda kültürel sanatsal faaliyetler gerçekleştiriliyor. İsmini, Malatyalı 15 Temmuz Şehitlerinden Ahmet Kocabay'dan alan ve 2017 yılından bu yana faaliyette olan merkez, Yeşilyurt İlçesi Karagöz Caddesi devamındaki TOKİ Bahar Ortaokulu alt tarafında yer alıyor.

Merkezde açılan kurslardan yıllık olarak ortalama 300 kursiyer faydalanıyor. Kurslar, Yeşilyurt Halk Eğitimi Merkezi ve Yeşilyurt Müftülüğü ile işbirliği halinde düzenleniyor.

2020 yılı itibariyle aktif olarak Kur'an-ı Kerim Kursu, Nezaket Okulları ana sınıfı, Bağlama, Gitar, Resim, Giyim kursları devam ediyor.

Okuma Yazma ve Diksiyon İletişim kursları için de ön kayıt sürecinde olunduğu kaydedildi.

Büyükşehir Belediyesi Şehit Ahmet Kocabay Eğitim Merkezindeki faaliyetler hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşların 0422 377 86 09 numaralı telefondan yetkililerle irtibat kurabilecekleri kaydedildi.