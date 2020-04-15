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Toplu taşımaya korona virüs sıkı kontrolü

Malatya’da, yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında toplu taşıma araçlarına fazla yolcu alınmaması için sıkı kontrol yapılıyor.

Malatya'da, yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında toplu taşıma araçlarına fazla yolcu alınmaması için sıkı kontrol yapılıyor.


Malatya Emniyet Müdürlüğü trafik görevlileri, ismet Paşa Caddesi Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü önünde zaman zaman denetleniyor. Yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında toplu taşıma araçlarına fazla yolcu alınmaması için sıkı kontrol yapılıp, ruhsatta yer alan yolcu kapasitesinin yüzde 50'sinin üstünde yolcu alanlara cezai işlem uygulanıyor.


Trafik polisleri, toplu taşımada oturma sosyal mesafesinin uygulanması konusunda da titiz çalışma yapıyor.

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