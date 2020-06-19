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Toplu ulaşım araçları LGS öğrencilerine ücretsiz

Malatya Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ’ye ait otobüslerin 20 Haziran Cumartesi günü Liselere Geçiş Sınavına (LGS) katılacak olan öğrencilere ücretsiz olarak hizmet verecek.

Malatya Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ'ye ait otobüslerin 20 Haziran Cumartesi günü Liselere Geçiş Sınavına (LGS) katılacak olan öğrencilere ücretsiz olarak hizmet verecek.


Malatya'da, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) kapsamında yapılacak olan merkezi sınava girecek öğrenci sınav giriş belgesini göstererek refakatçisi ile birlikte Büyükşehir Belediyesine ait toplu ulaşım araçlarından 07.30 ile 14.00 saatleri arasında ücretsiz olarak faydalanacak.


Gürkan: “Öğrencilerimize başarılar diliyorum”


Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, hafta sonu sınava girecek olan 8. sınıf öğrencilerine başarılar diledi. Sınava girecek olan öğrencilerin başarılı olacağına inandığını belirten Başkan Gürkan, “Ortaokulu bitirerek girecekleri bu sınavla öğrencilerimiz hedefledikleri liselere girmeye inşallah hak kazanırlar. Bugüne kadar göstermiş oldukları başarılı çalışmalarının meyvesini bu sınavla alacaklar. Temennim hayatları boyunca hep başarılı olmalarından yana” dedi.

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