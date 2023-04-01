Topsöğüt Aile Sağlığı Merkezi için protokol imzalandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine yaptırılacak olan Aile Sağlığı Merkezi için protokol imzalandı.

Yeşilyurt ilçesi Topsöğüt Mahallesi'ne yaptırılacak olan Aile Sağlığı Merkezi için İl Sağlık Müdürlüğü ve Renault Yetkili Satıcılar Derneği (REYSAD) arasında protokol imzalandı. Valilikte düzenlenen imza törenine Malatya Valisi Hulusi Şahin, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erhan Berk ve REYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özerinç katıldı.

Topsöğüt Mahallesi'nde 172 ada, 110 nolu parsel taşınmaz alanda yapılacak 3-4 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi Protokolü, Vali Hulusi Şahin tarafından onaylandı. Sağlık Bakanlığı tarafından projelendirilen Aile Sağlığı Merkezi'nin 300 metrekare inşaat alanına sahip olduğu ve idare bağışçısının talebi doğrultusunda Sağlık Bakanlığı bağış ve isim verme mevzuatı çerçevesinde isimlendirileceği belirtildi.

Aile Sağlığı Merkezi'nin Malatya'ya ve Topsöğüt Mahallesi'ne hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunan Vali Hulusi Şahin, desteklerinden dolayı REYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özerinç'e teşekkür etti.