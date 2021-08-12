İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Torbacı operasyonunda 1 tutuklama

Malatya’da torbacı olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan bir kişi tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Malatya'da torbacı olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan bir kişi tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmada, 98 gram esrar, 4.5 gram metamfetamin, 17 adet yeşil reçeteye tabi hap, 2 adet extacy hap, 45 adet uyuşturucu kullanımında kullanılan cam aparat, 1 adet 7.65 çapında tabanca ve buna ait 58 adet fişek ele geçirildi.


Konu ile ilgili yakalanan bir şahıs tutuklandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.