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TÖTM kitabı sanal ortamda

Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nin (TÖTM) açılışının 25.

Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nin (TÖTM) açılışının 25. yılı anısına hazırlanan dünden bugüne Turgut Özal Tıp Merkezi (TÖTM) kitabı PDF formatında totm.inonu.edu.tr sayfasında yayımlandı.


İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Turgut Özal Tıp Merkezi'nin açılışının 25. yılı anısına hazırladığımız dünden bugüne Turgut Özal Tıp Merkezi (TÖTM) kitabını PDF formatında totm.inonu.edu.tr sayfasında yayınladık. Bu vesileyle hastanemizin kuruluşunda ve gelişmesinde emeği olan herkese teşekkür ederim” dedi.

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