TÖTM'de 21 personel AFAD gönüllüsü oldu

Afet ve Acil Durumlar Yönetimi(AFAD) gönüllülük Projesi çerçevesinde afet yönetiminde yer almak isteyen kişilere yönelik eğitimler sürüyor. Bu çerçevede İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde görevli 21 personel aldıkları arama kurtarma eğitimlerinin ardından AFAD gönüllü kimlik kartını almaya hak kazandı.

Gönüllü personeller e-devlet üzerinden yapılan başvurunun ardından online Afet ve Acil durumlara hazırlık eğitimlerini aldıktan sonra, Afet farkındalık, Yangın Önleme ve Söndürme, Yangın söndürme cihazlarının kullanımı, Söndürme ve tahliye tatbikatları, hafif arama ve kurtarma, kurtarma araç gereç ve malzemelerinin kullanımı, 16,5 metrekare Afet Barınma çadırının kurulumu, insani yardım, KBRN (Kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer) konularında teorik ve uygulamalı olarak eğitimler gerçekleştirildi. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan personellere Destek AFAD Gönüllüsü kimlik kartı verildi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Afetlere Müdahale Genel Müdürü İsmail Palakoğlu, Turgut Özal Tıp merkezi Başhekim Yardımcısı İsmail Demir ve AFAD il Müdürü Mustafa Türker'in katılımıyla gönüllü 21 personele kimlik kartı dağıtım töreni yapıldı. Öte yandan, Turgut Özal Tıp Merkezi Arama ve Kurtarma ekibindeki personel sayısının artırılması yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Arama ve Kurtarma Ekibinin hafif arama ve kurtarma alanında akreditasyon süreci de Turgut Özal Tıp Merkezi tarafından başlatılarak AFAD İl Müdürlüğüne başvuru yapıldı.