TÖTM'de ilk kez 'pulmoner kalp kapağı' değişimi yapıldı

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Pekdemir ve Prof. Dr. Necip Ermiş hoca öncülüğünde, Pulmoner Kalp Kapağı operasyonu olarak bilinen yöntemle, iki erişkin hastanın kalp kapağı açık ameliyata gerek kalmadan anjiyo sistemi ile değiştirildi.

Prof. Dr. Hasan Pekdemir ise Pulmoner Kalp Kapağı operasyonunun İstanbul dışında ilk kez Malatya'da yapıldığını söyledi.

Pulmoner kalp kapağı operasyonu uyguladıkları hastaların doğumsal kalp hastalığı olduğunu ifade eden Pekdemir, “Doğumsal kalp hastalığı olan iki hastamız var. Bunların birisi 42 yaşında diğeri 22 yaşında. 42 yaşındaki hastamız 7 yaşındayken düzeltici bir ameliyat olmuş. Fallot tetraloji dediğimiz kompleksli doğumsal anomalisi olan hasta, diğer hastamız da 22 yaşında 4 yaşındayken operasyon geçiriyor. Düzeltici operasyonlar zaman içerisinde yapılıyor ama hastalarda zamanla kalp kapak yetmezliği gelişiyor. Kalp kapak yetmezliği geliştikten sonra özellikle pulmoner kapakta zamanla kalp yetmezliğine ciddi öldürücü aritmelere yol açabiliyor. Bunlar da yapılan tedavi tekrar cerrahi ile bunların düzeltilmesi” dedi.

“Yapılan operasyonla hasta çabuk ayağa kalkıyor”

Gelişen teknoloji sayesinde yeniden açık kalp ameliyatına gereksinim azaldığını belirten Pekdemir, "Her kalp cerrahisi açık kalp ameliyatından sonra ölüm oranları çok artıyor. Mesela oranları yüzde 10-15 iken ilk ameliyatta ölüm oranı bu hastalarda yüzde 30'a yükselebiliyor. Gelişen teknoloji sayesinde yeniden açık kalp ameliyatlarına gereksinim azalmıştır. Biyoprotez dediğimiz sığır kalp zarından yapılan kalp kapakları artık ameliyat gerekmeden anjiyo ile özel geliştirilmiş taşıyıcı sistemle kasık damarından girilerek pulmoner kalp kapağı değiştirilmektedir. Operasyon vakanın gidişatına bağlı olarak ortalama bir veya bir buçuk saat arasında değişiyor. Yapılan operasyonla hasta çabuk ayağa kalkıyor. Hasta 2-3 gün içerisinde kalkıp evine gidebiliyor” şeklinde konuştu.

“Erişkin hastalarda bu tedaviyi uygulayan merkeziz”

Turgut Özal Tıp Merkezi'nin, erişkin hastalarda ameliyatsız kalp kapağı takabilen ilk merkezlerden biri olduğunu vurgulayan Pekdemir, “Bu operasyon çocuk hastalıklarında Türkiye'de yeni yapılmaya başlandı. Ama erişkin hastalarda çok nadir. İstanbul'da birkaç merkez dışında yok. Özellikle doğu ve güneydoğu bölgesinde hiç yapılmamış bir operasyon. Bizim amacımız bu tür hastaların bizim merkezimizde yapılması. Bu tür hastaları ameliyatsız kalp kapağını takabilmek bunu yapan merkezlerden ilkiyiz. İstanbul'dan sonra hemen hemen ilk merkeziz. Erişkin hastalarda bu tedaviyi uygulayan merkeziz” ifadelerini kullandı.

Turgut Özal Tıp Merkezi Kardiyoloji Ana Bilim Dalının birçok ilke imza attığını belirten Pekdemir, “Bölgemizde bu tür hastaları tedavi edeceğimiz bir merkez oluyoruz. Çünkü Turgut Özal Tıp Merkezi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı kardiyoloji alanında her zaman ilkleri oluşturmuş ilkleri getirmiş bir merkez” diye konuştu.