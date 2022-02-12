TÖTM'de Yetişkin Endoskopi Ünitesi'nin yeni yeri törenle açıldı

Malatya İnönü Üniversite Turgut Özal Tıp Merkezi'nde (TÖTM) Yetişkin Endoskopi Ünitesi'nin yeni yeri törenle açıldı.

Açılışa, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Beytur, TÖTM Başhekimi Doç. Dr. Adil Başkıran, Başhekim Yardımcıları, Gastroenteroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yüksel Taşkın ve Gastroenteroloji bölümü akademik personeli katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, gastroenteroloji bölümünün öneminden söz ederek, “Bugün Erişkin Endoskopi Ünitemizin yeni mekânında açılışını yapıyoruz. Gastroenteroloji bölümümüz hastanemizin en önemli bölümlerinden biri. Biz dünya Karaciğer Nakli Merkezi olduğumuz için Gastroenteroloji karaciğer naklinin en önemli bölümlerinden birisi. Sadece karaciğer nakli değil karaciğer hastalıkları, gastro ünitesinin ana sistem mide bağırsak hastalıkları, gastroenteroloji bölümünün alanı ve gastroenteroloji bölümü sadece dâhiliyenin içerisinin bir yan dalı değil, aynı zamanda girişimsel olarak birçok işlemin yapıldığı, neredeyse birçok ameliyatın öncüsü ya da ameliyatsız yapılan girişimlerle ameliyatı önleyen bir bölüm” ifadelerini kullandı.

Kızılay, Erişkin Endoskopi Ünitesi'nin yapımında emeği geçen Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Beytur, Başhekim Doç. Dr. Adil Başkıran, Başhekim Yardımcıları, Gastroenteroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yüksel Taşkın ve Gastroenteroloji bölümü akademik ve idari personeline teşekkür etti.

Gastroenteroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yüksel Taşkın ise Gastroenterolojinin en önemli ünitelerinden biri olan Erişkin Endoskopi Ünitesi'nde, Türkiye'de birçok büyük ilde yapılan işlemlerin artık Turgut Özal Tıp Merkezi'nde gerçekleştirileceğini ve hem normal endoskopik işlemlerin, hem de ileri düzey endoskopik girişimsel işlemlerin yapılacağını belirtti.

TÖTM Başhekimi Doç. Dr. Adil Başkıran da Erişkin Endoskopi Ünitesi'nin hayırlı olmasını ve hastalara şifa dağıtmasını dileyerek, “Bugün toplanmamızın amacını Rektör hocam ve Yüksel hocam çok güzel açıkladı. Şimdi ben bir genel cerrahım ve endoskopinin, kolonoskopinin, ERCP'nin ne kadar önemli olduğunu ben de çok iyi biliyorum. Burada birçok kişiye cerrahi işlem gerekmeden endoskopi ve kolonoskopi ile çok rahatlıkla çözülebilecek vakalara, kıymetli hocalarım burada mücadele ederek ameliyatsız tedavi ediyorlar. Şimdi bir yeni ünitenin açılması yeni malzemelerin alınmasından öte bu malzemelerin ne kadar efektif kullanılacağı, ne kadar faydalı olacağı önemli. Bu da tamamen kullanacak ellerle bağlantılı, buradaki kıymetli hocalarımın hepsi birbirinden değerli, hepsi kendi dalında çok başarılı. Hepsine tekrar ‘hayırlı olsun' diyorum başarılar diliyorum” diye konuştu.

Açılış töreni, kurdele kesimi ve katılımcıların Erişkin Endoskopi Ünitesi'ni gezmeleri ile sona erdi.