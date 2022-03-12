Trafik kazasında şehidin babası hayatını kaybetti

Malatya'nın Doğanyol ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şehidin babası Ahmet Doğan hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza, ilçenin İshak Mahallesi Lar mezrası mevkiinde meydana geldi. Sürücü Ahmet Doğan'ın sevk ve idaresindeki 44 DY 567 plakalı araç şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Doğan hayatını kaybetti. Kazada ölen Ahmet Doğan'ın, 1993 yılında Hakkari'de şehit olan Mehmet Doğan'ın babası olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat sürdürülüyor.