Trafik kazasında şehit olan Astsubay Harun Uğur son yolculuğuna uğurlandı

Konya'da askeri aracın tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında şehit düşen Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Uğur, memleketi Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Konya Adana Karayolu'nun 15. kilometresinde dün saat 10.00 sıralarında meydana gelen kazada Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı Karapınar Atış Poligon Grup Komutanlığına ait, Piyade Er Mustafa Çitçi idaresindeki askeri kamyonet A.T.'nin kullandığı 42 ABV 596 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada Karapınar ilçesinde görevli Malatyalı Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Uğur (29) ile Piyade Er Halil Seltan olay yerinde şehit olurken, erler Mustafa Çitçi ile Muhammed Can Öklü de yaralandı.

Şehit askerlerin cenazeleri Konya Havaalanında düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlanırken, ailesi Battalgazi ilçesi Zafer Mahallesi'nde yaşayan Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Uğur'un naaşı Malatya'ya getirildi. Şehit Uğur için bugün ikindi vakti şehir mezarlığında tören düzenledi.

Cenaze törenine Malatya Valisi Hulusi Şahin, Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Çolak, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, MHP (MYK üyesi) Eyüp Gönültaş, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, kaymakamlar, belediye başkanları ve çok sayıda kişi katıldı.

Törende bir yıllık evli olan şehidin eşi Beşire Uğur ile annesi ayakta durmakta güçlük çekti. Acılı aileyi askeri personeli teselli etti. Şehit Uğur'un naaşı kılınan cenaze namazının ardından Göller Mahallesi'nde bulunan aile mezarlığına defin edildi.