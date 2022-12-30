İhlas Haber Ajansı

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Trafik kurallarına uymayan yayalara ceza

Malatya’da polis ekipleri yaptıkları denetimlerde kural ihlali yapan 10 yayaya cezai işlem uyguladı.

Malatya'da polis ekipleri yaptıkları denetimlerde kural ihlali yapan 10 yayaya cezai işlem uyguladı.


Malatya- Elazığ karayolu Sancaktar Mezarlığı mevkiinde son 10 gün içerisinde meydana gelen iki ölümlü trafik kazası sonrasında harekete geçen polis ekipleri bölgede bulunan üst geçit ile yaya geçitlerini kullanmayan 10 yaya cezai işlem uyguladı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde konuyla ilgili yapılan açıklamada trafik kurallarının sadece araçlar için olmadığı belirtilerek yayalarında uyması gereken kuralların bulunduğu belirtildi.


Açıklamada ekiplerin vatandaşların can ve mal güvenliği için denetimlerinde sürece kaydedildi.

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