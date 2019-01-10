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Trafikte araçların arasında kalan kağıt toplayıcısı yaralandı

Malatya’da trafikte araçların arasında kalan kağıt toplayıcısı yaralandı.

Malatya'da trafikte araçların arasında kalan kağıt toplayıcısı yaralandı.


Olay, Battalgazi ilçesi Zafer Mahallesi Sağlık Caddesi'nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre, yolun karşı tarafına geçmeyen çalışan Afganistan uyruklu O.N. (23), araçların arasında kalarak yaralandı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.İlk müdahalesi olay yerinde yapılan O.N. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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