İhlas Haber Ajansı

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Trafikte tehlikeli yolculuk

Malatya’da perde raylarını aracının içerisinde geçirerek trafikte seyreden sürücü tehlike oluşturdu.

Malatya'da perde raylarını aracının içerisinde geçirerek trafikte seyreden sürücü tehlike oluşturdu. O anlar ise cep telefon kamerasına yansıdı.


Malatya'da kent trafiğinin en yoğun olduğu bölgelerin başında gelen çevre yolu Battalgazi üst kavşağında perde raylarını aracının içerisinde geçirerek seyreden sürücü trafiği tehlikeye düşürdü. Yaklaşık 5 metre uzunluğundaki perde raylarını araç içerisinde gören trafikteki diğer sürücüler şaşkınlıklarını gizleyemezken, o anlar ise cep telefon kamerasına yansıdı.


Perde raylarının tutturulduğu yerden fırlamasıyla trafikte oluşabilecek tehlikeye aldırmayan sürücü, yoluna devam ederek bir süre sonra gözden kayboldu.

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