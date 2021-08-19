Traktör devrildi: 2 yaralı

Malatya'nın Darende ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü ve kız kardeşi yaralandı. Yaralı kadın, 112 hava ambulansıyla Malatya'ya Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Ayvalı Mahallesi Hasan Ağa Pınarı mevkiinde meydana geldi. Saman yüklü Remzi Türkmen'in kullandığı New Holland marka traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında traktör üzerinde bulunan Gülcan Türkmen, traktörün altında sıkıştı. Gülcan Türkmen, kaza yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye kurtarma ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı kadın daha sonra Ayvalı Mahallesi'ne gelen 112 hava ambulansıyla Malatya'ya Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi. Sürücü Remzi Türkmen ise hafif yaralı olarak ilçe devlet hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili tahkikat sürdürülüyor.