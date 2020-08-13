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Traktör şarampole yuvarlandı: 1 ölü

Malatya’nın Yazıhan ilçesinde traktörün şarampole yuvarlanması sonucu yaşanan kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde traktörün şarampole yuvarlanması sonucu yaşanan kazada bir kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Yazıhan ilçesi Epreme Mahallesi'nde Aliseydi Dönder yönetimindeki traktör, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada takla atan traktörün altında kalarak ağır yaralanan sürücü, olay yerine gelen 112 ambulansı ile hemen Malatya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine sevk edildi.


Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen sürücü Dönder'in hayatını kaybettiği öğrenilirken, kaza sonrası jandarma ekipleri inceleme başlattı.

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