İhlas Haber Ajansı

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Tren ile uyuşturucu sevkiyatına jandarma engeli

Malatya’da jandarma tarafından yapılan operasyonda, trendeki bir yolcuya ait 10 kilogram esrar ele geçirildi.

Malatya'da jandarma tarafından yapılan operasyonda, trendeki bir yolcuya ait 10 kilogram esrar ele geçirildi.


Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar kapsamında, Siirt-Ankara seferini yapan Kurtalan Ekspres yolcu treninde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi alındı. Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki istasyonda durdurulan trende jandarma tarafından yapılan atamada 5 adet paketlenmiş şekilde toplam 10 kilogram kubar esrar maddesi ele geçinildi.


Olay ile ilgili 1 şahısın yakalandığı ve tahkikatın sürdürüldüğü kaydedildi.

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