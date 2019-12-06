Triko sektöründen MTSO'ya ziyaret

Yatırım yapmak ve bilgi almak için Malatya'ya gelen Türkiye Triko Sanayicileri Derneği (TRİSAD) yöneticileri, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'nu ziyaret ederek, istişarede bulundular.

Ziyarette konuşan TRİSAD yönetim kurulu Başkanı Mustafa Balkuv,‘'İstanbul'da üretim gittikçe zorlaşıyor. Özellikle çalışacak elaman sıkıntısı var. Buradaki güzelliklerden Malatya'nın insanından faydalanma konusunda bölgeyi inceliyoruz” diyerek, “ Ticaret Odası Başkanıma bizleri ağırladığı için teşekkür ediyorum ''ifadelerini kullandı. MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ise, "Biz burada dışarıdan gelen ciddi istihdam oluşturacak yatırımcıları önemsiyoruz. Organize sanayi bölgesinde nitelikli yatırımcıların olması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz . Başkanımı ve yönetimini burada ağırlamaktan mutluyuz . Bundan sonraki süreçte yatırım yapmaları için önlerini açmaya gayret göstereceğiz" şeklinde konuştu.