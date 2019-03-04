TRT spikerinden Kaymakama ziyaret

Yeni Malatyaspor-Başakşehir maçını takip etmek üzere Malatya'ya gelen TRT Spor Spikeri Erdoğan Arıkan, Yazıhan Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı'yı makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Arıkan, “Aydın-Karacasu Kaymakamlığı yaptığı dönemde Kanka Projesi (MATE-MAN) kapsamında kültür sanat etkinlikleri gibi bir çok başarılara imza atan projeleri ile örnek olan başarılı ve dinamik kaymakamımızın burada da aynı başarılara imza atacağından hiç bir şüphemiz yok. Yazıhan ilçesine gerçekleştireceği programların ve projelerin verimli geçmesi temennisinde bulunuyorum'' dedi.

Erdoğan Arıkan ve beraberindekilerin kendisine yapmış oldukları ziyaretten dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Kaymakam Büyüknalçacı ise, “Yapmış olduğunuz ziyaret beni son derece onurlandırmıştır. Sizlere de teşekkür ederim” şeklinde konuştu.