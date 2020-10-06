TSO' dan MHP'ye ziyaret

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı'yı ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuiyeti dile getiren Başkan Samanlı, “İstikbal için birlik istiklal için dirlik sloganıyla 9 Ağustos'ta Samsun'un ilk adım ilçemizde başlattığımız kongre sürecimiz, Türkiye genelinde devam etmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi Malatya teşkilatı olarak il ve ilçe kongrelerimiz tamamlamış durumdayız” ifadelerini kullandı. Samanlı, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve yönetim kuruluna ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, Başkanımız Sadıkoğlu göreve geldikten sonra, Malatya'mıza faydalı işler yapmaya devam ediyor. Kendisini bazen takip etmekte zorlansak da kendisini takdir ediyoruz. Malatya'mıza katkı sağlamıştır. Yapmış olduğu projelerle göz dolduruyor. En son yapmış olduğu proje organize sanayi bölgesine yeni artma tesisiyle yılardır Malatya'mızda yapılması beklenen ve bir türlü yapılamayan bir projeyi hayata geçirecekler. Kendisi vesile olmuştur. Emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu da, “Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Başkanlığına seçilen ve güven tazeleyen Başkan Samanlı ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulunuyoruz" dedi. Başkan Sadıkoğlu, “Başkanımız Mesut bey bu süreç içerisinde yapmış olduğu görevde başarılarını görüyoruz. Sürekli bizim iş insanlarımızın yanında. Dertlerimiz ifade ettiğimiz zaman takipçisi olan hem de bu noktada sıkıntılarımızı bizlerle beraber istişare kültürüyle çözmeye gayret gösteren bir yapısı var. MHP Malatya İl başkanımız Samanlı, birçok alanda başarılı olmuştur. MHP'nin vizyonel anlamında Malatya da iş insanlarımıza birçok katkı sağladığının da göstergesi olmuştur. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mesut Samanlı'ya seçimden sonra tekrar göreve gelmesinden dolayı başarı diliyoruz. Kongrede güven tazeleyerek yeniden il başkanı olmuştur. Başarılı çalışmaları vardı. Biz sivil toplum örgütleri olarak partilerimizin ayrılmaz birer parçasıyız. Tüm partilerim izle istişare içindeyiz. Özellikle de sizin hassasiyetiniz, gayretleriniz ve yönetim kuruluyla beraber bizlerle beraber çoğu meseleleri Malatya mevzusunda bizimle beraber dertlenmeniz bizim için önemli. Bizde sizin çalışmalarınızdan gayretlerinizden bize olan yakınlığınızdan ve bizimle istişare kültürüyle iş yapmanızdan dolayı teşekkürlerimizi bir kez daha basın önünde de ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.